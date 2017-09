Recientemente he cambiado la herramienta de gestión de proyectos (de Asana a Taiga) y me ha parecido interesante compartir el aprendizaje. Elegir este tipo de herramienta es un proceso importante para gestionar tus recursos y equipos con eficiencia y mi experiencia me dice que no es una ciencia exacta. Creo que lo importante es implantar una filosofía de trabajo útil para todos y usar la herramienta que mejor se ajuste a esos requerimientos. En mi caso, he probado tanto Asana como Taiga, una de las herramientas que más está apostando por el agilismo en el sector.

Con sus diferencia y similitudes, estas dos herramientas son muy útiles y he encontrado encuestas con un índice de aceptación de sus usuarios por encima del 95%. Yo buscaba algo lo suficientemente flexible como para usarlo en distintas situaciones y con equipos diferentes a la vez que fuese fácil de usar. La competencia ha aumentado en este sector enormemente en los últimos años y la diferenciación se está haciendo muy acusada en cuanto a características y servicios. Yo me he centrado en valorar las siguientes variables: funcionalidades, perfiles de usuario, número de licencias y precio de las mismas, idiomas y posibles integraciones.

Taiga

Taiga es un project manager interesante que lo convierte en una buena alternativa. Se basa en el agilismo y en software libre por lo que aporta mucho valor a este tipo de perfiles. Su diseño y carácter le da una identidad diferente a la competencia. Soporta tanto Scrum como Kanban y tiene una gamificación muy diferenciadora. También le da mucho peso a la comunidad en torno a los proyectos, donde los usuarios pueden aportar y valorar los proyectos públicos. Si tu equipo tiene la suficiente experiencia, puede usar usar la modalidad on premise y adaptar la herramienta a sus necesidades.

Funcionalidades

Más limitado que Asana por su diferencia de enfoque. Busca la simpleza y la intuición y permite que puedas customizar tu proyecto. Al igual que Asana, tiene gestión multiproyecto, además la característica de epics permite crear grupos de tareas interdepartamentales. El uso de sprints es muy útil ya que la dificultad y el tiempo de realización de las tareas pueden ser medido con facilidad. La combinación de tableros Scrum y Kanban da mucha flexibilidad al equipo. Permite trackear los bugs específicamente.

Perfiles de usuario

Los perfiles de usuario de Taiga están más centrados en desarrolladores y diseñadores que manejen la filosofía Agile, aunque la herramienta se puede usar de varias maneras.

Licencias / Precios

La escala de precios de Taiga es bastante variada. Tiene un plan gratuito con todas las funcionalidades pero cuya palanca de cambio se sitúa en el número de proyectos privados y los miembros de éstos. 0/19/29/69/99 son los precios mensuales y por proyecto. La modalidad anual tiene un 20% de descuento, como muchas de las herramientas del sector.

Idiomas

Taiga se ha ido traduciendo con ayuda de la comunidad y ya está disponible en varios idiomas. Francés, portugués, italiano, ruso, chino o alemán son algunos de ellos.

Integraciones

Sus integraciones no son tan potentes como las de Asana, incluye Slack, GitHub o Bitbucket y se complementa mediante Webhooks, lo que te permite crear tus propias integraciones.

Otra cosa que tiene interesante Taiga son los importadores, así pues te puedes importar los proyectos de Asana a Taiga, o desde Trello sin ningún problema.

Asana

Asana es una de las referencias del sector, originalmente creada para aumentar la productividad de los empleados de Facebook. Centrada en la colaboración y la gestión de proyectos, a lo largo del tiempo se ha ido refinando hasta el punto de proporcionar lo necesario de un gran gestor de proyectos. Dashboards adaptados a tus necesidades, espacios de trabajo seccionados, comentarios internos… La inclusión de tableros al estilo Trello de hace menos de un año hizo mucho más sencillo e intuitivo mi onboarding y explorar la herramienta.

Funcionalidades

No he encontrado grandes fallos en una herramienta de este nivel. Chats internos, listas de tareas, notificaciones, conexión en tiempo real y la capacidad de organizar grandes equipos de trabajo mediante equipos y objetivos. Su app móvil te permite seguir todo lo que pasa minuto a minuto. La guinda del pastel sería una Wiki, pero lo soluciona con integraciones.

Perfiles de usuario

Los usuarios de Asana son muy variados ya que la herramienta puede ser usada en distintos tipos de equipos. Tanto desarrolladores como perfiles más de negocios o diseño pueden usar este gestor de proyectos y tareas, lo que hace que los proyectos con equipos mixtos puedan usar Asana sin problemas.

Licencias / Precios

Precio bastante asequible para lo que ofrece, tiene un plan gratuito con funcionalidades básicas y hasta los 15 usuarios. A partir de ahí, el precio el de 9.99 dólares por licencia (si escoges el pago anual), además del plan enterprise.

Idiomas

Solo está disponible en inglés.

Integraciones

Uno de los puntos fuertes de Asana. Desde Slack, hasta HipChat o Drive. También tiene conexión con Zapier.