Como en todas las modas, los españoles somos únicos para agotarlas hasta la saciedad. ¿Que hay que darle caña al emprendimiento?, pues todo el mundo con eso. ¿Que necesitamos más startups? Más ayudas para la creación de todos los lados. ¿Que se necesita mejor formación para ellas? Pues montamos más de 100 programas de aceleración no sea que nos quedemos cortos.

Y este año, nos llega una nueva moda: Las criptomonedas, que para quien no lo sepa todavía y según la Wikipedia, Una criptomoneda o criptodivisa (del inglés cryptocurrency) es un medio digital de intercambio. La primera criptomoneda que empezó a operar fue Bitcoin en 2009, y desde entonces han aparecido muchas otras, con diferentes características y protocolos como Litecoin, Ethereum, Ripple y unas mil diferentes más según CoinmarketCap



Como podemos ver en el gráfico, con la gran subida de Ether y Bitcoin durante los meses de Junio y Julio parece que en las redes sociales no se hable de otra cosa.

También ocurre lo mismo con esta última semana, aunque justo por lo contrario:

Con lo cual, esto solo termina de empezar, y creo firmemente que ahora es una muy buena oportunidad para invertir en criptomonedas, porque como decía Rockefeller, “Cuando hasta tu limpiabotas invierte en bolsa, es momento de retirarse” y viendo como aquí cogemos con ganas las cosas, en 5 años todos invirtiendo en criptodivisas.

Para los neófitos, lo único que necesitamos para comprar Criptodivisas, como Bitcoin o Ethereum es un Exchange y para guardarlas un Wallet. Muchas veces la gente confunde Exchange y Wallet, pero para simplificarlo diremos que el Exchange es como la casa de cambio, donde cambias una moneda por otra. Y el Wallet es la cartera donde lo guardas.

Exchanges hay muchos, seguramente los más conocidos sean: Coinbase , Bitstamp, CEX, Poloniex o Kraken y en cualquiera de ellos puedes comprar monedas. Cual debas utilizar dependerá del tipo de divisa que quieras comprar. Por poner un ejemplo, en Coinbase por el momento solo puedes comprar Bitcoin, Litecoin y Ethereum, con lo cual, si quieres comprar otra criptodivisa tendrás que buscar en otras exchanges.

Para comprar estas monedas puedes utilizar dinero FIAT (Euros, Dólares, las divisas respaldadas por organismos gubernamentales y bancos) y lo que tienes que hacer es una transferencia de tu banco al exchange. También puedes comprar con otra cryptodivisa y para ello cada exchange tiene su tasa de cambio. O pagar directamente con tu tarjeta de crédito.

Y creo que aquí es donde vienen los problemas, y por eso mucha gente desiste a la hora de comprar en un exchange, los bancos tradicionales, o algunos de ellos, están poniendo miles de pegas a que puedas mover tu propio dinero de tus cuentas a las del exchange, aduciendo temas de seguridad. Y si hay algún banco que no te las pone, te sacan los ojos en comisiones, aunque también hay otros como ING que hacen las dos cosas. Aquí una captura:

Aquí un ejemplo de una transferencia que intenté realizar el pasado miércoles día 13 de Septiembre de 301€ a Bitstamp para comprar Ripple, cosa que no pude hacer “Por motivos de seguridad”. Llamo a ING y me comentan que es un problema de seguridad y tienen que comprobar mi identidad. No es la primera vez que esto ocurre. Me piden teléfono, datos, tarjeta de coordenadas, etc. Intenta amablemente la telefonista hacer la misma transacción para obtener el mismo resultado, NO se puede hacer. La solución que da ING, en 24-48 h me llamaran para verificar mi identidad. ¿Otra vez? .. Bueno, sigo esperando. Está claro que a los bancos no les hace gracia que movamos nuestro dinero a sitios más rentables y hacen lo posible para retener ese dinero en nuestras cuentas, aunque esto sea claramente ilegal. Ningún banco puede decirte hacia donde puedes mover tu dinero.

De todos modos mirad la comisión que me iban a cobrar, 15€ de gastos más 12€ de comisión por una trasferencia de 300€, vamos, casi un 10%.

La otra opción es utilizar la tarjeta de crédito, que también te cobran comisión aunque no es tan escandalosa como la transferencia de ING. Por ejemplo, una compra de 7 Litecoin (273€) pagas unos 10€ de comisión. El problema es que la tarjeta de crédito tiene un límite, no solo el límite de tu propio banco, si no también el del propio exchange. Coinbase por ejemplo tiene un límite de 500€ semanales, así que si un lunes los gastas y el viernes hay una caída brutal y quieres mejorar algunas posiciones, no puedes. Porque tienes que esperar que ING te llame para validar tu identidad, con lo cual pierdes la oportunidad.

¿Cual es la solución?. Lo obvio resultaría pensar que tener dinero fiat en todos los exchanges, porque no sabes que moneda vas a comprar y como decía al inicio no puedes comprar cualquier moneda en cualquier exchange. Pero esto sería tener dinero parado, así que caso prefiero tenerlo en un banco.

Y tienes la solución intermedia, utilizar un Neobanco, seguramente uno de los más conocidos sea N26, un neobanco con sede en Alemania donde puedes crear una cuenta en 5 minutos y todo online. En ese mismo momento tienes acceso a una tarjeta de crédito y un número de cuenta para operar. En mi caso tengo la cuenta de N26 desde hace varios meses, así que como ING no me daba respuesta y no podía hacer la transferencia a Bitstamp, la hice a N26, para utilizarla como puente. Obviamente la comisión de esta transacción es cero.

Al día siguiente como máximo tendrás en dinero en N26. De ahí ya solo falta enviarla al exchange de turno, en mi caso hice la transferencia a Bitstamp. Y como podréis comprobar en las capturas la comisión del envío ha sido de cero euros (a diferencia de los 27€ que me hubiera cobrado ING)

Lo que si no podemos es ganar tiempo, dado que los 3 días de llegada del dinero al exchange no te los quita nadie, pero primero, puedes hacer la transferencia sin problema y segundo te ahorras las comisiones.

No se que pegas os pondrán otros bancos o las comisiones, pero sin duda que utilizar un neobanco como N26 sale rentable.