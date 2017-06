Hace ya 5 años y medio que Juan Luis, Juan y yo nos fuimos a San Francisco a conocer Plug and Play, una aceleradora americana que se dedicaba a invertir y acelerar startups en fase seed. La verdad es que hasta entonces apenas sabíamos nada sobre ella.

Las casualidades muchas veces hacen que estés en el momento justo en el sitio adecuado, y básicamente eso fue lo que pasó. Juan Luis y yo estábamos trabajando con 9flats.com, el copycat de Airbnb, donde hacíamos de country manager externo para la empresa alemana, cuando por medio de un trabajador conocimos a Alberto Gutierrez, uno de los co-fundadores de Plug and Play, que nos habló de lo que estaban haciendo y lo que se planteaban para España.

Tuvimos un call con Saeed Amidi, CEO y fundador de Plug and Play y una de las personas mas carísmaticas en Silicon Valley, y de ahí surgió hacer un viaje a los pocos días para conocernos mejor.

Era la primera vez que pisaba la costa oeste y lo cierto es que ver todo aquello, si te gusta este mundillo, te da un chute de energía y unas ganas tremendas de hacer cosas. Al llegar a Plug and Play ves un edificio de 20.000 metros cuadrados repleto de startups, vamos, como ver un Corte Inglés de frikis, startups y tecnología. Alucinante.

Nos mostraron todo aquello y hablamos con Saeed, que nos propuso montar conjuntamente un Plug and Play pequeñito en Valencia. Las condiciones y la oportunidad eran irrechazables y no supimos decir que no, nos encantó la idea. Y nos volvimos cargados de ilusión para hacer cosas nuevas en nuestra tierra.

Desde ese día han pasado 5 años, en estos 5 años hemos sobre todo intentado aportar nuestro granito de arena a este ecosistema, creo que podemos decir que hemos contribuido un poquito al desarrollo del mismo en España y sobre todo en Valencia. Y obviamente los números están ahí.

En estos 5 años hemos invertido más de 3 millones de euros desde Plug and Play en unas 75 participadas, hemos realizado 10 programas de aceleración y hemos tenido hasta el momento 5 exits.

Pero como cualquier fondo, ahora toca desinvertir, buscar el retorno de la inversión.

Además creemos que el modelo de aceleradora horizontal, como estábamos haciendo y como modelo de inversión, está cada vez mas complicado, si no agotado. Cuando empezamos tenía sentido, había mucho que aportar, mucho dealflow, y emprendedores que no sabían ni para donde tirar, ni que narices era unos KPIs.

Ahora muchos de los emprendedores ya no buscan aceleradoras horizontales, vienen mucho mas preparados, o son emprendedores que ya han pasado por aceleradoras en el pasado o fracasado con una startup anterior.

También cada vez mas muchos van directamente a la búsqueda de angels o de VCs.

Y no podemos olvidar que además, el papel de las aceleradoras, modas aparte, también se ha visto perjudicado por algunas de ellas que en lugar de acelerar, han frenado y que no han ayudado al emprendedor, creando una imagen general no del todo positivo.

Por lo tanto creemos que si no hay nada más que aportar como aceleradora al ecosistema, mejor hacernos a un lado.

Plug and Play dejará por tanto de realizar programas de aceleración horizontal tras el décimo programa que estamos terminando.

Nosotros (Juan Luis y yo) seguiremos dedicándonos a cuidar el portfolio, pero ahora dispondremos de mucho más tiempo para realizar otras cosas. Habrá que pensar.

Lo cierto es que han sido 5 años maravillosos, 5 años en los que personalmente, que he estado codo con codo con todas las startups de los 10 programas, he aprendido muchísimo de todas ellas, y he intentado transmitir todos esos conocimientos a todas las startups que han ido pasando en años posteriores. 5 años en los que hemos creado unas relaciones personales increíbles, y por ello hay una larga lista de personas a las que debemos dar las gracias (espero que no se me olvide ninguna).

A Saeed y Alberto por confiar desde un principio en nosotros y darnos libertad para crear el Plug and Play que hemos querido.

A todo el equipo de Plug and Play (pasado y presente), Juan Luis, Juan Martínez, Christian, Carol, Ana, Paloma, Alfonso, Christian Kunz, Juan Gustavo, Sandra, Tamara y alguno más que seguro me dejo ..

A todas las startups que han confiando en nosotros como aceleradora para ayudarles a crecer, seguramente lo hubiésemos podido hacer mejor (a toro pasado es fácil ver los errores cometidos), pero por ganas de ayudar no habrá sido.

A todos nuestros mentores, que le han echado más horas de las que debían y han ayudado mucho más allá de lo que se les había pedido

A todos los que han invertido en nuestras startups, Angels, Fondos, Family Offices, etc .. porque sin su dinero, muchas de las startups no hubiesen crecido como lo han hecho

A la gente de la prensa a la que hemos agobiado constantemente con nuestras notas de prensa, sobre todo a aquellos que me habéis sufrido y habéis publicado

Y también a la administración, que habéis ayudado menos que el resto en general, pero me quedo con algunas de las personas que habéis intentado, independientemente del color que sea ayudar como el que más

En fin, gracias a todos.

Como he dicho antes, a partir de Septiembre tendremos mucho más tiempo libre para dedicarnos a hacer otras cosas, todavía no sabemos muy bien que, pero estamos abiertos a cualquier propuesta que se os ocurra. Obviamente que sea algo para lo que estamos preparados y podamos aportar nuestro valor de estos últimos años trabajando con startups.

Nos vemos muy pronto!