En Plug and Play, junto con el INEDE, la escuela de negocios de la Universidad Católica de Valencia, lanzamos el título Universitario en New Ventures and Entrepreneurship. Un programa diseñado desde cero teniendo en cuenta que para lanzar una nueva startup se necesitan unos requisitos y herramientas diferentes a los que se utilizan en una empresa consolidada.

Esto implica una metodología diferente y más práctica, en la que ayudaremos a los alumnos desde la fase de idea y concepción hasta la validación, convirtiendo idea en productos viables, para luego hacer foco en las particularidades de la implementación, lanzamiento y escalado.

El programa constará de 5 grandes bloques. Los 3 primeros bloques coinciden con las 3 primeras fases de una startup, y el cuarto trata de habilidades emprendedoras. El quinto, es opcional y es un viaje a Silicon Valley de una semana de duración para ver el ecosistema de startups del norte de California.

Entre el profesorado estamos Javier Megias, Walter, Juan Luis, Gemma, Iñaki Arrola, otros tantos y un servidor.