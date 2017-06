Actualización: Varios meses después de escribir este post, Matt Cutts recomienda que en 2014 no será recomendable usar esta técnica de captación porque podrá ser considerada spam

Tengo la intención de escribir una serie de artículos con algunas estrategias de captación de usuarios. Tenía algunas pensadas para comenzar esta serie, y no tenía muy claro por cual empezar. La idea era escribir sobre algo no muy técnico al inicio, para poco a poco ir complicándolo y pensé en el Guest Posting

Para quien no lo sepa, guest posting consiste en escribir una serie de artículos en blogs diferentes al nuestro con la intención de darnos a conocer. La primera vez que oí que había gente que utilizaba el guest posting para captar usuarios, pensé que estaban locos, el retorno debía ser bajo en comparación con el coste. Hay que escribir muchos artículos completamente diferentes para que otros blogs los publiquen. Para eso los publico en mi blog, pensé.

Luego empiezas a darte cuenta que las cosas funcionan, y aunque hoy en día parece más una estrategia de guerrilla, no demasiado valorado, os puedo decir que funciona, y para poner un ejemplo que es lo que mejor entendemos, explicaré el caso de Buffer.

Leo Widrich, co-fundador de Buffer, contaba en una reciente entrevista a Search Engine Watch como en 9 meses, siguiendo una estrategia de guest posting, consiguió llegar a 100.000 usuarios a su herramienta.

Durante 9 meses, el propio Leo escribió y publicó alrededor de 150 posts en diferentes blogs, hay que tener en cuenta que este tipo de estrategias funcionan a largo plazo y es muy probable no ver resultados a corto plazo, aunque en algunos blogs con más tráfico podemos ver algunas conversiones.

Para empezar esta estrategia se apoyó de sitios como MyBlogGuest y Blogger LinkUp, dos sitios conocidos que te pueden ayudar a encontrar oportunidades para escribir en algunos blogs, algo que no está mal para empezar, y siguió más tarde escribiendo directamente a sitios más grandes para ofrecerles escribir algún artículo.

Los mails, era como el siguiente:

Hi guys,

As a guy just starting out with a few basic webdesign lessons, I found onextrapixel extremely helpful, so just a quick thank you on that note.

I wanted to ask if you are interested in a guestpost that I have drafted, which I titled “10 Tools To Make The Most of Twitter”. It covers a few of the latest Twitter Tools, which help me a lot to stay productive.

I hope you can let me know if you think the post could be interesting for you.

For reference of my writing style, I published recently on: Six Revisions SocialMediaExaminer Inspiredm

Best,

Leo