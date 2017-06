Erasmusu, fue creada hace 4 años pensando en los estudiantes con programas de movilidad. Su focus ha estado siempre centrado en generar contenido útil en torno a los diferentes ciudades y universidades con destinos Erasmus. Y lo ha conseguido incentivandoa sus usuarios a participar en su foros, blogs, experiencias, lugares, etc. Ese ha sido el principal problema que resuelve Erasmusu hasta el momento: aportar información útil sobre cualquier destino Erasmus.

Erasmusu fue fundada originalmente por dos murcianos (Javier López y Emilio Nicolás) y dos gallegos (Iván Guardado y Adrián Mato). Actualmente sólo los dos primeros trabajan en ella a tiempo completo, junto con Mirey Hara, responsable comercial.

Durante estos años, el equipo de Erasmusu dirigido por Javier ha aprendido de sus errores y ha hecho crecer la web consiguiendo algunos hitos bastante interesantes:

En cuanto al contenido: 4.000 experiencias y entradas en blogs sobre ciudades, más de 100.000 entradas en foros y 14.000 alojamiento publicados. En lo que se refiere al tráfico: 1,4 millones de páginas vistas al mes, 140.000 usuarios registrados y 225.000 usuarios únicos al mes. Marcas como Fripozo, Iberia, Microsoft, Correos y Vodafone han lanzado sus campañas publicitarias en este portal. Crece a un ritmo de +40% al año. La marca es conocida a nivel europeo: Erasmusu no opera únicamente en España, de hecho, tiene 8 veces más clientes fuera que dentro de nuestro país.

Su director, Javier López, me comenta:

“El trabajo en Erasmusu no acaba nunca. Es una espiral constante de mejoras, donde lo más importante suele ser decidir qué ideas descartar porque te desvían de los objetivos a largo plazo.”

El nuevo objetivo de Erasmusu: el sector del alojamiento

Hasta hace apenas un año, Erasmusu.com estaba únicamente centrado en generar contenido de calidad. Pero de un tiempo a esta parte, se están convirtiendo también en un referente en el sector de los alojamientos.

Una de las principales necesidades de los estudiantes es encontrar alojamiento, la mayoría de las veces alojamientos compartidos, por lo que la decisión de poner el focus en éste área era un paso lógico: las búsquedas de compañeros de piso y de alojamientos suelen ser el pan de cada día en los meses previos para cualquier estudiante que esté preparando su marcha al extranjero.

Erasmusu cuenta actualmente con 14.000 alojamientos activos y su base de datos de fichas de estudiantes y alojamientos crece rápidamente.

Es más, según me comenta Emilio Nicolás, han realizado una serie de estudios lanzando crawlers simulando búsquedas tipo “compartir piso Bolonia”, “pisos alquiler Praga” para las 500 ciudades con más tráfico de europa. Los resultados son sorprendentes: su “long tail”, según me comenta, es mejor que el de varios de los portales más grandes del sector como Trip Advisor, Fotocasa, Homelidays, Idealista, Easpyso, etc. Esto quiere decir, que si contamos todas esas búsquedas, Erasmusu aparece más veces que todo el resto de portales en posiciones superiores. El contenido útil ayuda en el SEO, y mucho.

Erasmusu.com en el futuro

La beca Erasmus está de enhorabuena. Tiene 16 millones de euros aprobados, lo que asegura la existencia del Erasmus hasta por lo menos el 2020. Además varios de los programas más famosos como “Leonardo da Vinci”, “Grundtvig”, “Jean Monnet”, “Comenius”, etc. y hasta el propio “Erasmus” se van a unir en un único programa llamado “Erasmus+”.

Por lo tanto, Erasmusu.com tiene trabajo para rato. Entre sus retos para el futuro está el de seguir escalando su tráfico, traducir la web a otros idiomas y probar nuevos modelos de negocio.

Aunque según me comentan sus fundadores, su principal objetivo es fácil de entender: “Ser útiles para los estudiantes internacionales.”